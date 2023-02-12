Украина может начать производить британское оружие по лицензии

Лондон и Киев ведут переговоры по поводу создания на украинской территории совместных предприятий, где будут по лицензии производить британские вооружения, пишет The Daily Telegraph. При этом эксперт Фрэнсис Туса отмечает, что такие военные заводы в случае их постройки станут приоритетной целью для российских ракетных ударов.



AP

Представители британской оборонной индустрии обсуждают с Киевом возможность производства британского оружия на украинской территории, пишет The Daily Telegraph. Планируется создание совместных предприятий, где вооружения будут производиться по лицензии.

Как пишет издание, Великобритания является не единственной страной, ведущей подобные переговоры с Украиной. При этом британские оборонные предприятия стремятся опередить своих гипотетических конкурентов из Германии и Франции. The Daily Telegraph отмечает, что создание британского совместного предприятия на Украине, судя по всему, потребует личного одобрения со стороны Риши Сунака.

По словам военного эксперта и экс-офицера НАТО Эда Арнольда, такая сделка углубит сотрудничество Великобритании и Украины до небывалого уровня, а также приблизит Киев к НАТО и европейским структурам безопасности. При этом, по мнению эксперта Фрэнсиса Тусы, новые военные заводы станут ключевыми целями для российских ракетных атак.

Постоянный запрос Украины на новые вооружения привёл к тому, что на Западе стали беспокоиться по поводу поддержания и восстановления собственных оружейных запасов, пишет издание. Ряд европейских оборонных компаний наращивают производство боеприпасов, однако ввод в эксплуатацию новых мощностей занимает примерно два года. Кроме того, европейские производители сильно зависят всего от двух производителей боезарядов для артиллерийских снарядов.