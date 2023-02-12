У чат-ботов с ИИ обнаружили «галлюцинации»

Чат-боты, использующие элементы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут быть опасны, поскольку они склонны ошибаться в своих ответах и даже испытывать “галлюцинации”. Прабхакар Рагхаван, старший вице-президент и руководитель отдела поиска компании Google, заявил об этом в интервью газете Welt am Sonntag.

“Подобный тип искусственного интеллекта, про который мы говорим, порой может приводить к тому, что люди называют галлюцинациями. Пользователю это выражается следующим образом: чат-бот выдает убедительный, но тем не менее полностью выдуманный ответ”, – отметил эксперт. По его словам, именно разработчики должны свести подобные случаи к минимуму.

Языковые модели, лежащие в основе этой технологии, слишком сложны, чтобы каждый мог отследить все возможные варианты поведения. Сейчас исследователи пытаются проверить технологию в достаточном масштабе, чтобы результаты были точными. Один из руководителей Google посоветовал пользователям быть осторожными, когда они сталкиваются с результатами работы чатботов на базе ИИ. «Моя цель — стать лидером в области чат-ботов с точки зрения общей целостности информации и ответственности, которую мы берем на себя”, – заявил Рагхаван.

Журналисты утверждают, что Google опасается потерять свои позиции в поисковых системах после того, как Microsoft потратила 10 миллиардов долларов на развитие OpenAI, которая представила ChatGPT. Этот чатбот может не только вести диалог, но и писать текст по запросу пользователя. Ранее сообщалось, что ведущие китайские технологические фирмы, в число которых входит владелец AliExpresss, планируют создать свою собственную версию нейронных сетей ChatGPT.