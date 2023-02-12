Стрижка каллиграфом – набирающий популярность тренд и одно из лучших решений: что это и для каких волос подходит

Тенденции стрижки приходят и уходят, но некоторые становятся по-настоящему революционными. Если вы услышите словосочетание «стри жка каллиграфом», наверняка будете заинтригованы. Это новый революционный процесс стрижки, который делает прямые и тонкие волосы максимально гладкими. С помощью этого метода можно сделать волосы пышными и здоровыми.

Наверняка это способно удивить, так как для здоровья мы привыкли воздействовать на волосы во время ухода или изнутри, но никак не во время стрижки. Как ни странно, но теперь это возможно.

Что собой представляет

Эта стрижка – уникальный способ придать волосам текстуру, подвижность и пышность. Если у вас тонкие волосы, вам следует ближе ознакомиться с этим методом. Это по-настоящему революционное решение проблем с волосами. Стрижка каллиграфом – это специальная техника, при которой парикмахер постригает волосы особым ножом, а не ножницами. Этот нож и называется каллиграфом. Его выставляют под углом 21°, что снижает вероятность повреждения волос и делает их более красивыми, сильными и объемными.

Каллиграфический нож делает большую площадь среза, что позволяет волосам лучше впитывать питательные вещества из средств по уходу. Для того чтобы понять этот принцип, нужно вспомнить, как вы подстригаете стебли цветов, чтобы они дольше оставались свежими. При стрижке каллиграфом поверхность среза гладкая, поэтому у секущихся кончиков нет шансов.

Преимущество техники

Стрижка каллиграфом позволяет придать дополнительную текстуру, подвижность, независимо от длины волос. Кончики при этом получаются более мягкими, чем при стрижке ножницами. Кроме того, это позволяет увеличить визуальный объем волос на 300 %. Еще одним преимуществом является адаптивность и универсальность этой стрижки. Этот подход нежный и индивидуальный, более того, свежая стрижка будет выглядеть хорошо гораздо дольше, чем если бы ее делали с помощью ножниц.

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Прически, хорошо сочетающиеся со стрижкой каллиграфом: боб

Боб отличается своим объемом и плотностью. С помощью описываемого способа стрижки можно придать этой прическе идеальный вид.

Большие волны и челка а-ля Брижит Бардо

Если подумать об этой женщине французской мечты, первое, что приходит на ум, – это ее красивые локоны и игривая челка. Кроме того, эта прическа имеет большой объем, чего можно добиться как раз с помощью техники каллиграфии.

Особенности техники

Суть премиум-техники с использованием каллиграфа заключается в том, что стрижка делается шаг за шагом, каждая прядь обрезается отдельно точными срезами и под предопределенным углом. Лезвие срезает волосы по диагонали, за счет чего исключается повреждение.

Волосы становятся не только более пышными визуально, но здоровыми и сильными. Этот способ стрижки максимально безопасен, так как у мастера есть возможность сфокусироваться на волосах клиента. Лезвие, как уже было сказано выше, устанавливается под определенным углом, поэтому удается получить гарантированно ожидаемый результат.

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Это отличает каллиграф от парикмахерской машинки, где угол остается одним и тем же, а волосы травмируются. Что касается ножниц, то там волосы срезаются методом давления двух лезвий. Это можно сравнить с ударом, а значит, травмированием.

Можно ли использовать для густых волос

В первую очередь, каллиграф для стрижки был изобретен для тонких волос, но использовать его можно и с густыми волосами. Диагональный срез лишь улучшит их внешний вид и увеличит объем, позволив получить динамику в укладке. Стиль прически при этом абсолютно неважен. Волосы после создания прически выглядят живыми, независимо от создаваемого образа, который может быть гламурным или строгим.

Кончики и более простая укладка

Каллиграф был специально изобретен для того, чтобы не только не повреждать волосы при стрижке, но еще и обеспечивать более простую укладку на длительный срок. Клиентки отмечают, что даже через 3 месяца после визитов в парикмахерскую легкость укладки не изменяется. Более того, кончики меньше секутся и начинают сечься гораздо позже, как если бы стрижка была осуществлена обычными ножницами.

Важно учитывать, что каллиграфический срез в масштабе прически занимает больше времени, чем традиционная стрижка. В итоге можно получить менее жесткие волосы, которые отличаются повышенной гибкостью и эластичностью.