Что такое яблочная кислота и почему это находка для чувствительной кожи: все о секретах ее использования

Если у вас чувствительная кожа, это не облегчает процедуру ухода за ней. Обычно люди с такой особенностью пробуют множество разных средств, прежде чем найти что-то подходящее. В этом случае вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда пользовались каким-то чудо-средством, которое всем нравится, а затем получали раздражение на коже. Если кожа чувствительная, необходимо очень серьезно подходить к выбору средств по уходу за ней.

Чувствительная кожа считается той, которая имеет пониженную толерантность к средствам личной гигиены или косметике. Если вы пробовали пользоваться отшелушивающими физическими или химическими средствами, наверняка из этого не получилось ничего хорошего.

В то время как хорошо известные отшелушивающие кислоты по типу гликолевой и молочной творят настоящие чудеса с другими типами кожи, они могут оказаться слишком жесткими для чувствительной кожи, повреждая важный барьер и причиняя больше вреда, чем пользы. В связи с этим часто может казаться, что найти какие-то идеальные средства для чувствительной кожи нет возможности. К счастью, подходящее средство для чувствительной кожи все же есть, и называется оно “яблочная кислота”.

Что собой представляет яблочная кислота

Яблочная кислота содержится в незрелых фруктах, таких как груши и яблоки. Именно она придает фруктам терпкий вкус, отсюда и название – кислота. Но этот ингредиент не только делает яблоки вкусными, он еще и отлично подходит для ухода за кожей.

Яблочная кислота – это средство, которое способно избавить кожу от омертвевших клеток, очистить поры и оказать благоприятное воздействие. Кроме того, яблочная кислота способствует поддержанию pH-баланса кожи, создавая здоровый барьер для влаги.

Почему яблочная кислота подходит для чувствительной кожи

Благодаря своим молекулам, которые проникают в слои кожи, яблочная кислота способствует обновлению клеток, избавляя кожу от омертвевших клеток и очищая поры. Наверняка вас интересует вопрос о том, почему в этом случае другие кислоты не справляются с этой задачей, если речь идет о чувствительной коже.

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Дело в том, что гликолевая кислота имеет молекулы маленького размера, которые хорошо проникают в кожу. Что касается молочной кислоты, ее молекулы больше, чем у гликолевой, но все же ингредиент способен проникнуть в кожу довольно глубоко. Таким образом, чем меньше размер молекулы, тем глубже она проникает и тем больше способна к отшелушиванию.

Единственная проблема в случае с этими двумя кислотами заключается в том, что более глубокое проникновение не подходит для сверхчувствительной кожи. Яблочная кислота хоть и проникает в эпидермис, но делает это гораздо медленнее, способствуя более эффективному отшелушиванию. Более медленное впитывание не способствует раздражению, что и делает яблочную кислоту фаворитом для отшелушивания мертвых клеток чувствительной кожи.

Еще больше преимуществ

Яблочная кислота имеет и дополнительные преимущества. Среди них – способность к увлажнению. Кислота притягивает молекулы воды из воздуха и удерживает их в коже. Кроме того, этот ингредиент стимулирует выработку коллагена. Увеличение скорости обновления клеток имеет важное значение для сохранения упругости и уменьшения признаков преждевременного старения.

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Стимулируя обновление клеток и выработку коллагена, яблочная кислота помогает бороться с морщинами и потерей эластичности кожи, поэтому яблочную кислоту можно встретить в составе антивозрастных и увлажняющих средств. В качестве бонуса яблочная кислота помогает устранить пятна и гиперпигментацию, предотвращая появление прыщей.

Риски

Перед тем как начинать пользоваться кремом, в составе которого есть яблочная кислота, следует узнать о том, что этот ингредиент может вызвать повышение чувствительности и аллергию. Предварительно следует провести тест, нанеся небольшое количество средства на внутреннюю сторону запястья или на заднюю часть уха, выждав 24 часа, в течение этого времени могут появиться какие-то признаки раздражения.

Важно учитывать еще и то, что яблочная кислота способна сделать кожу более чувствительной к солнцу. Поэтому крайне важно использовать адекватную защиту от солнца в течение дня. Используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия и носите светлую одежду.

Как использовать

Девушки с чувствительной и даже комбинированной кожей могут попробовать яблочную кислоту в составе средств по уходу за кожей. Но необходимо помнить о предосторожностях. Например, важно уделить особое внимание коже вокруг глаз, которая является наиболее тонкой и чувствительной.

Если вы используете отшелушивающие средства, их не следует наносить на эти области. Для того чтобы понять, как ваша кожа будет реагировать, можно воспользоваться разными средствами, не только отшелушивающими. Они могут быть представлены разными вариантами, например сыворотками, лосьонами или кремами.

Дополнительные свойства

Если яблочная кислота входит в состав очищающих средств, она обладает еще и противовоспалительными характеристиками. Хорошо воздействует этот компонент на кожу с куперозом и признаками фотостарения.

В средствах с содержанием яблочной кислоты содержится витамин С, который укрепляет сосуды и стимулирует кровообращение. Яблочная кислота применяется еще и для лечения акне, ведь содержит пектины, дубильные вещества и другие полезные компоненты. Довольно часто этот ингредиент включается в средства, которые работают как противоотечные.