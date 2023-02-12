Мнение: Про аниме

Чтобы не путать стрит-арт с артритом, как делает это лидер одной социалистической партии, я периодически изучаю всякие новомодные спиннеры с тиктоками. ЕГЭ, кстати, я тоже сдавал. Знаете, в России нет закона, который запрещал бы сдавать ЕГЭ после 30 лет. Поэтому когда ЕГЭ начали ругать, я зашёл на Яндекс, выбрал себе русский с математикой и попытался набрать хороший бал. Теперь я сразу вижу, когда кто-то Пастернака не читал, но осуждает. Сам я предпочитаю если и осуждать, то только после изучения предмета спора.

Так вот, по совету читателей я, наконец, отсмотрел по одному сезону трёх известных аниме — Токийского Гуля, Ванпанчмена и Евангелиона. Специалистом по аниме я не стал, ни одного японского слова не выучил, но современные мемы понимаю теперь лучше.

В целом даже могу все три сериала рекомендовать — особенно Ванпанчмена, он самый жизнерадостный из трёх. В аниме непривычная для русского глаза мультипликация, но к ней можно привыкнуть. Что касается сюжета, то сценаристы молодцы — сюжет не только есть, но и неплохо проработан, хотя и вертится почему-то вокруг единственной темы: достоевских страданий подростка, которого обижают в школе, и который бесплатно получает силу супергероя. Не для того, разумеется, чтобы мстить школьной мелюзге, — наши герои выше этого, — а чтобы сражаться с мощными противниками, вмешиваясь тем самым в дела планетарного масштаба.

Я понимаю, что мир аниме очень велик, а я видел малую его часть, но вот так совпало, что именно эти три популярных в России сериала построены вокруг душевных переживаний травимых школьников.

Впрочем, школьная травля — явление универсальное, Япония тут особо не выделяется на фоне других стран. В СССР, к примеру, сняли фильм Чучело, вот как раз про это. Молодая актриса, случайно выбранная режиссёром на главную роль, — Кристина Орбакайте, — позже использовала полученную известность, чтобы стать певицей. Так таланты и пробивались наверх в советские времена — а не через родителей и спонсоров как сейчас. (Для зануд: шучу, конечно, то же самое было, даже хуже).

Так вот, я нашёл просмотренные аниме несколько декадентскими, упадочными, навроде Гарри Поттера. Я считаю, что литература для юношества должна вдохновлять на что-нибудь более масштабное, чем изготовление красочных костюмов. А в аниме я не вижу связки «как поработал, так и заработал» — суперспособность сваливается на героев сама собой, случайно, за кадром. Как обычному подростку стать похожим на Шварценеггера или Джеки Чана? Ходить на тренировки, бить грушу, качать железо. Как обычному подростку стать волшебником, как Гарри Поттер? Никак. Расслабься, страдай и безнадёжно жди свою сову с письмом. Ну и пилотом огромного боевого человекоподобного робота простой русский школьник тоже не станет, причём даже самые тупые представители юной поросли отлично понимают, почему.

Тут можно возразить — дескать, красочные драки всего лишь антураж, а на самом деле в аниме есть глубокий смысл, который от меня ускользнул. «Преступление и наказание» — тоже формально детектив, однако всё же совсем иной, нежели «Десять негритят» Агаты Кристи. А для японского блогера, может быть, тоже разницы нет, так как и там, и там в сюжете прописано убийство топором…

Что же, отчасти соглашусь. В конце концов, аниме является важной частью современной культуры, и одного этого уже достаточно, чтобы относиться к нему с настороженным уважением. Однако всё же замечу, что одним из анимационных лидеров планеты является Россия, а русские мультфильмы заслуженно набирают миллиардные просмотры за рубежом. Мне кажется, что по заложенному сценаристами смыслу те же «Смешарики» ничуть не уступают лучшим образчикам японского аниме.

Уверен, что при поверхностном погружении руки в тёплое море двумерных девушек я многое упустил: может быть, даже самое важное. Если так — укажите мне, пожалуйста, в комментариях, в чём заключается суть этого вашего аниме. На скачивание четвёртого сериала я созрею ещё не скоро, а вот принять к сведению мнение экспертов я вполне готов уже сейчас.