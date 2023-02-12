 

Как в 30 лет не чувствовать себя развалиной: советы врача

12.02.2023, 11:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Есть такая народная пословица “Береги здоровье смолоду”. Она напоминает тем, кто еще не достиг старости, о необходимости беспокоиться о своем состоянии. Некоторые молодые люди мало заботятся о своем здоровье и пренебрегают тренировками, поэтому с годами у них появляются самые разные болезни.

Чтобы избежать тяжелой старости и не чувствовать себя развалиной уже сейчас, необходимо поддерживать, прежде всего, здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом говорит врач Валерия Румянцева. По ее словам, ежедневные упражнения улучшают работу сердца и снижают объем холестерина. Например, можно около полутора часов в день заниматься активностями – гулять или кататься на велосипеде. Если хотите чего-то более эффективного, бег – то, что вам нужно.

К старости появляются болезни, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Например, могут возникнуть
остеопороз и артрозы. Чтобы их не было, необходимы особые тренировки – например, силовые нагрузки, которые увеличивают не только мышцы, но и плотность костей. Можно делать упражнения не только в тренажерном зале, но и дома. Слова Румянцевой приводит интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.21 / Дерматит связали с избыточным весом и низким ростом у детей от 2 лет

17.01.23 / Из-за резкого похолодания правительство Ирана закрыло почти все общественные и учебные заведения страны

12.09.22 / Молоко виновато: есть ли связь между молочными продуктами и акне

18.10.21 / Скандалы: «Такой скидки нет даже у Лукашенко»

21.07.22 / В Москве нашли труп отставного генерала ФСБ

30.11.21 / Про стабилизациют внутриполитической ситуации в России

21.11.22 / Мнение: «Во всём виновата Россия», мёрзнущие британские старики и дефицит яиц

16.05.21 / Заусенцы на ногтях больше не будут раздражать благодаря волшебной маске: после нее на маникюр можно не ходить

04.01.23 / “Должна забеременеть и родить”: потерявшая ребенка Муцениеце пыхтит в постели с любовником

28.07.22 / Oilprice.com – МВФ предрекает мировой экономике худшую рецессию за полвека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика