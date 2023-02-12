Как в 30 лет не чувствовать себя развалиной: советы врача

Есть такая народная пословица “Береги здоровье смолоду”. Она напоминает тем, кто еще не достиг старости, о необходимости беспокоиться о своем состоянии. Некоторые молодые люди мало заботятся о своем здоровье и пренебрегают тренировками, поэтому с годами у них появляются самые разные болезни.

Чтобы избежать тяжелой старости и не чувствовать себя развалиной уже сейчас, необходимо поддерживать, прежде всего, здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом говорит врач Валерия Румянцева. По ее словам, ежедневные упражнения улучшают работу сердца и снижают объем холестерина. Например, можно около полутора часов в день заниматься активностями – гулять или кататься на велосипеде. Если хотите чего-то более эффективного, бег – то, что вам нужно.

К старости появляются болезни, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Например, могут возникнуть

остеопороз и артрозы. Чтобы их не было, необходимы особые тренировки – например, силовые нагрузки, которые увеличивают не только мышцы, но и плотность костей. Можно делать упражнения не только в тренажерном зале, но и дома. Слова Румянцевой приводит интернет-издание “Подмосковье сегодня”.