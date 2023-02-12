Пережившая предательство мужа Безрукова рассказала о гибели единственного сына: Андрюши больше нет

Две тысячи пятнадцатый год стал для актрисы, возможно, самым тяжелым в жизни. Практически одновременно она потеряла сына и мужа.

Ирина Безрукова вернулась с единственным наследником с отдыха и отправилась на съемки в Иркутск. 14 марта ее жизнь разделилась на до и после.

В шоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион” Ирина Безрукова восстановила хронологию событий того страшного дня. По словам актрисы, ее сын поскользнулся на мокрой плитке и ударился виском о дверной косяк. Друзья Ирины решили вскрыть квартиру, но для этого пришлось спускаться на тросах с верхнего этажа. Когда дверь деблокировали, стало понятно, что 25-летнему парню уже ничем нельзя помочь.

Ирина Безрукова не смогла сдержать слез, вспоминая тот страшный день. О гибели единственного сына ей сообщила подруга: она позвонила и попросила сесть.

“Андрюши больше нет”, – раздалось в телефонной трубке.

По словам Ирины Безруковой, она переспросила, не в силах осознать услышанное. Весь полет из Иркутска в Москву актриса проплакала, а потом вернулась в пустую квартиру, где все напоминало о ее мальчике, которого больше нет.

Вскоре развалился и брак Ирины Безруковой. Пережившая предательство мужа актриса не любит говорить о том периоде, не называет причин развода. Однако некоторые считают, что экс-супруга она так и не простила.

“После разрыва долгих счастливых лет отношений тот, кто был честен и верен, остается одиноким. А тот, кто постоянно врал, сразу же находит замену!” – как-то обмолвилась актриса.