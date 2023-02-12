 

“Никто провожать не придет”: Николай Дроздов в инвалидной коляске заявил о похоронах

12.02.2023, 11:46, Разное
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Почти месяц назад Николай Дроздов, к огромному ужасу всех, кто его любит, попал в больницу. Оказалось, что он упал, да так неудачно, что сломал 7 ребер.

И вот, стало известно о том, что экс-ведущий “В мире животных” готов, наконец,
покинуть стены казенного учреждения. Врачи, правда, не хотели его отпускать – так он обаял всех медиков. На выписке его сопровождали жена и дочь, а сам Николай Дроздов будучи в инвалидной коляске немного пообщался с журналистами.

“Пробирался среди машин, думал – снег, оказались ледяные корки”, – подметил Николай Дроздов причину своего жесткого падения.

Коммунальщики двора, в котором живет Николай Николаевич, асфальт, к слову, от глыб льда так и не почистили. Но судиться с ними Дроздов не будет: чересчур добродушный. Его, как подметили журналисты НТВ, уже шесть раз хоронили. Поэтому переломы ребер – сущая мелочь в сравнении с желтыми заголовками.

“Мне даже понравилось: уже шесть раз меня хоронили, а я живой. Мне кажется, это очень хорошо, что когда в какой-нибудь раз, в седьмой или сто двадцать пятый, я уйду на тот свет, никто провожать не придет”, – со смешком и улыбкой заявил о собственных похоронах Николай Дроздов.


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