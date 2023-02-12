Мнение: О честном слове русского генерала… Это уже полный π-ц?

«Окопная правда» — страшная штука. Особенно, когда её говорят совсем не из окопа, и вовсе юный лейтенант режет, а повидавший виды генерал.

Так вот, «с каждым днём ситуация для России становится все хуже и хуже… Системный #кризис мы уже получили, а что будет дальше, я не могу сказать, могу лишь предполагать… [Но] в такой ситуации страна всегда проигрывает и долго не живёт».

Повторюсь, это слова не профессионального «критика» Режима™ и не вечного «нытика» Игоря Стрелкова-Гиркина, а самого настоящего генерала, вполне цитируемого даже кремлёвской пропагандой. То есть, уже даже и он…?

Отставной генерал-полковник Леонид Ивашов не вчера стал критиком текущей политики Кремля. Впрочем, он «критик» с ультраконсервативных и турбопатриотических позиций. Из числа тех, кто вменяет нынешнему главе государства не то, что он якобы «копирует Сталина», а то, что он «недостаточно полно копирует Сталина».

И вот что считает Леонид Ивашов относительно происходящего.

Что в итоге произошло? В основном то, что мы и предполагали, но гораздо хуже. И на оперативно-тактическом уровне, и на геополитическом. Например, я предрекал, что мы окажемся в состоянии государства-изгоя, но, честно говоря, я не думал, что у нас не окажется ни одного союзника, который имеет серьё зное влияние на политическом, экономическом или военно-техническом уровне. Я не предполагал, что эта ситуация подтолкнёт к такому сближению #Китай и США. На XX съезде китайской компартии, по сути дела, было заявлено, а теперь даже уже реализуется идея того, что Китай вместе с #США ответственны за миропорядок на нашей планете. #Россия в такой картине мира вообще не упоминается как политический игрок. Так что сейчас будут создавать биполярный мир, но уже без нашего участия.

Ну и кроме того, надо добавить, что мы не ожидали такой серии ошибок, неправильных действий… Мы не могли предположить, что мы отдадим всю Европу американцам, в том числе весь энергетический #рынок — сегодня они берут европейцев за горлышко. Я не мог предположить, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО. Вся эта цепочка событий идёт по плану. Честно говоря, мы третий раз спасаем #НАТО.

Я поддерживаю тезис о том, что всё идет по плану. Но у меня совершенно иное представление об этом поэтапном плане. Логика жизни… свидетельствует, что реализуется именно такой план: сначала разрушение социалистического блока, затем Варшавского договора, затем #СССР, а затем, вероятно, и России.

И всем сейчас затыкают рот, чтобы никто ничего не говорил против этого плана. Но если вы кому-то заткнули рот, то это не значит, что вы стали сильнее. Если трезвомыслящим людям затыкают рот, то вы становитесь только глупее и продажнее. Нас обыгрывают интеллектом. А у нас вместо интеллекта народу выкручивают руки, стращают, сажают. В такой ситуации страна всегда проигрывает и долго не живёт. Системный кризис мы уже получили, а что будет дальше, я не могу сказать, могу лишь предполагать…

Вот такое слово генерала. Вполне, надо полагать, честное и откровенное. Да, его буквально пронизывает всё тот же легко различимый страх, что #Россия в её нынешнем состоянии не способна противостоять объединённому Западу. «Если #власть будет продолжать в том же духе, #НАТО нас раздавит», — этот тезис неизменен. Только теперь он подкреплён генеральскими выводами по результатам прошедшего года. Которые, как обычно, сильно скромнее ожиданий.

Но страх — всегда плохой советчик. В 1917 году российская буржуазия из страха перед «настоящей» революцией, пролетарской, устроила свою, превентивную, заставив императора Николая II отречься от престола. В итоге это лишь приблизило большевистский переворот в октябре того же 1917-го. А в августе 1991 года кучка партийных бонз из страха перед «крахом #СССР» и коммунистической идеи устроила невнятный путч в Москве и Форосе. Что опять-таки, лишь ускорило те процессы, которые пытались предотвратить: развал и распад Союза нерушимого, ну и банкротство КПСС заодно.

И ещё один аспект… Да, паника — паникой, критика — критикой, а делать-то что?

Что реально можно сделать в текущей ситуации?

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