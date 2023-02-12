 

Что делать Бородиной? – Личное мнение

12.02.2023, 11:25, Разное
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Известная Ольга Орлова, которая родила, наконец перестала жаловаться и сообщила, что возвращается домой.

«Едем домой», — доложила ведущая лобного места.


Фото: Соцсети

Ксюндель, в честь которой не назвали ребёнка, обиды таить не стала и подарила Ольге розовый костюмчик с коронами.

Что дальше?

Я не уверена, что жалобы Орловой прекратятся. Думаю даже, что при каждом удобном и неудобном случае Ольга будет плакать.

Это ведь так увлекательно — рассказывать всем, как тебе тяжело! Тем более, Орлова не собирается бросать ставший родным дом 2.

Так и вижу, сколько слёз прольётся на зрителей из телевизора.

Нам, конечно, всё это будет очень интересно, но Ксюнделю тут точно не позавидуешь. Орлова оттянет внимание камер на себя, а Бородина уйдёт в тень.

Что делать Ксюнделю в плане карьерного роста? Какой план задумать, чтобы выбраться из тени напарницы? Как вернуть внимание к себе?

Это всё сложно, но можно. Новые отношения всегда интереснее тех, которые уже есть. Долго Орлова привлекала к себе внимание, но если Бородина найдёт нового жениха, все об Орловой тут же забудут.

Пусть жалуется потом, пусть вздыхает, но намного важнее узнать, какой именно бизнесмен у Ксюнделя.

Так что, Бородина, не теряйся — срочно ищи жениха. Вот скажите — только честно! — вам ведь тоже интересно, за кого Ксюндель теперь выйдет замуж?

Источник: Лена Миро


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