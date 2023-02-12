Путин отметил вклад академика РАН Дедова в развитие отечественной медицины

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины.

«Уважаемый Иван Иванович! Примите теплые поздравления с Днем рождения … Ваши фундаментальные исследования, новаторские идеи и разработки, огромный личный вклад в развитие отечественной медицины достойны самого искреннего уважения», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что Дедов стал основателем и главой всемирно известной научной, врачебной школы благодаря «многогранному таланту, подвижническому служению делу». В заключение российский лидер пожелал академику здоровья и успехов.

Академику, члену президиума РАН, президенту Российской ассоциации эндокринологов, главному внештатному специалисту-эксперту эндокринологу Минздрава РФ Ивану Дедову исполнилось 82 года.

Ранее глава государства присвоил Дедову звание Героя Труда.

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