Власти: Почти 8 тыс. зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести

Почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тыс. зданий.

В ведомстве сообщили, что оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства, проверено 132898 зданий в 10 провинциях, из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12617 зданий находятся в непригодном для проживания состоянии, более 31 тыс. получили небольшие повреждения, а более 60 тыс. вообще не пострадали, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.

—