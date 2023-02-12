Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 689 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 689 человек, это на 50,5% меньше по сравнению с 11 февраля.
Выписаны в связи с выздоровлением 6 805 человек, на 17,6% меньше по сравнению с 11 февраля. «Выявлено 12 347 новых случаев COVID. Подтверждено 31 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ были госпитализированы 1 391 человек, что на 2,4% больше, чем 10 февраля.
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