ФКСР: Представлявший Россию на двух Олимпиадах всадник Туганов будет выступать за Палестину
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Член сборной РФ по конному спорту Владимир Туганов принял спортивное гражданство Палестины, сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта РФ (ФКСР).
Как сообщили в ФКСР, Туганов сменил российское спортивное гражданство на палестинское, переход выполнен в рамках всех формальных процедур, необходимых для этого, кроме того 61-летний спортсмен подал официальные заявления по освобождению его от поста вице-президента Федерации конного спорта России, передает ТАСС.
Ранее латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.
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