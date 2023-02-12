 

Мнение: Помощник

12.02.2023, 11:05, Разное
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На днях появились сообщения о том, что раскрыто убийство известного в 90 годы бизнесмена Марка Горячева. В 90 годы его и убили. Всё, как обычно — долги, пытки, убийство, расчленение и утопление тела. Нюанс в том, что одним из убийц оказался бывший помощник замминистра МВД.

На самом деле для тех времен и лет абсолютно обычная история. Организованная преступность, накопив первичный капитал, была крайне озабочена прикрытием этого капитала — как легализацией его, так и защитой. В итоге оргпреступность сформировала две основные волны: одна занималась массированным вкладыванием «общаков» в легальный бизнес, вторая волна проникала в органы власти. Власть, в общем-то, и сама была не против, и организовывала встречное движение. Практически у каждого руководителя обязательно был зам, который контактировал с авторитетными людьми и «решал вопросы». Очень быстро логика событий привела к тому, что лучше всего налаживать контакты с соответствующей средой могут выходцы из этой среды. А так как оргпреступность еще в советские времена была под бдительным контролем органов, то в питательном бульоне девяностых кураторы и курируемые слились до полной неразличимости.

Уже в конце девяностых стало очевидно, что оргпреступность перестала интересоваться влиянием на власть, а сама хочет стать властью. Медийно прозвучала в 1998 году выборная кампания в мэры Нижнего Новгорода, на которых победил Андрей Климентьев, в биографии которого был весь положенный букет, включая и отсидку. Правда, по нынешним временам, за сущие пустяки — распространение порнографии (продавал фильм «Эмманюэль» и мошенничество). Но потом всё пошло в гору, а знакомство с иконой либеральной оппозиции Немцовым позволило ему получить кредит в 30 млн долларов, который благополучно куда-то делся. Ну и так, по-мелочам. Потом, как водится, друзья разругались. Вершиной карьеры стало выдвижение Климентьева на пост мэра, победа, и тут Москва включила рычаги, выборы признали недействительными.

Но остановить процесс уже было невозможно, поэтому проникновение мафии во власть шло по всем направлениям. Проблему можно было решить по американскому рецепту: создать аналог ФБР, который бы защитил политический класс от оргпреступности, став барьером между ними. Штаты к началу 20 века испытывали ту же проблему — организованная преступность перестала довольствоваться местным уровнем и уровнем штатов и начала штурм федеральных органов власти. Поэтому путем проб, ошибок и экспериментов была создана структура, которая взяла на себя функции отсечения мафии от власти.

В России не нашлось ни политического класса, ни Эдгара Гувера, а потому в начале нулевых с регионального уровня, который был уже захвачен бандитами и сросшимися с ними до неразличимости кураторами, власть перешла в руки преступников на федеральном и на самом высшем уровне.

История помощника замминистра МВД, расчленявшего бизнесменов — типовая и буквально эталонная история. Других во власти сегодня не просто нет, а быть не может.

Источник: Эль Мюрид


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