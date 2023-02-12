Kольцо вокруг карликовой планеты Куаоар озадачило астрофизиков

Учёные обнаружили вокруг карликовой планеты Куаоар кольцевую систему, и это открытие ставит множество вопросов, отмечает телеканал Sky News Australia. По словам астрофизика Брэда Такера, до сих пор считалось, что подобное явление не может существовать, потому что обломки, из которых состоит «кольцо», должны были сформировать спутник, однако в данном случае этого не произошло.

Это действительно интересно, Брэд, потому что кольцо вокруг далёкой карликовой планеты бросает вызов нашему представлению о том, как формируются спутники. Можете ли вы объяснить нам это?

БРЭД ТАКЕР, специалист по астрофизике и космологии: Да. Возьмём Плутон. Мы думаем о таких вещах, как будто они представлены на планетарной карте сами по себе. На самом деле есть множество карликовых планет, и одна из них — в частности, Куаоар — находится действительно далеко по сравнению с Плутоном. Но недавно было обнаружена кольцевая система — по сути, скопище камней и булыжников, которое сформировалось вокруг. И что в данном случае имеет по-настоящему критическое значение, она прошла ту точку, в которой мы могли ожидать её существования. Если ты приближаешься настолько близко к планете или карликовой планете, гравитация объекта крошит и ломает тебя. В общем-то, мы считаем, что это произойдёт со спутниками Марса. У Марса есть два небольших спутника, которые медленно приближаются к планете, и когда они достигнут определённой точки, гравитация расколет их.

Но в данном случае они находятся намного дальше, так что они на самом деле должны были сформироваться в спутники. Со временем обломки слипаются друг с другом, становятся тяжелее, они получают больше гравитации, их притягивает сильнее, и поэтому они образуют маленькие спутники. Но здесь этого не происходит. Так что этот случай начинает показывать, что, возможно, там присутствует гораздо более широкий спектр материалов — возможно, части, которые не так хорошо склеиваются друг с другом. Потому что всё это действительно замёрзший лёд, и, может быть, там есть какой-то уникальный вид льда в этой спутниковой системе вокруг карликовой планеты, который не подпадает под нормальный процесс образования спутника. И это имеет критическое значение для понимания всех карликовых планет и всех образований, подобных Плутону, того, как они формируются и как формируется вся их система. Потому что Плутон сам имеет пять спутников, и это вызывает множество вопросов.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.