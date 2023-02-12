 

Iran Khodro планирует к концу марта поставить в РФ 2 тыс. автомобилей

12.02.2023, 11:00, Разное
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Известная компания Iran Khodro начнет поставку в Россию более 2 тысяч транспортных средств.

Кроме того, марка Saipa намерена отправлять на отечественный рынок до 20 тысяч машин ежегодно. На данный момент вопрос о сертификации транспортных средств находится в активной фазе, однако в ближайшее время намерены справиться с предстоящими работами. Только после проведения сертификации станет возможным приступить к продажам.

Также представители РФ и Ирана уже проводят переговоры относительного совместного выпуска автомобилей. Иранские машины достаточно неизвестные для россиян, однако после начала поставок спрос на модели Saipa может оказаться существенно выше.


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