 

Эксперты объяснили снижение объемов поставок сигарет в Россию

12.02.2023, 10:55, Разное
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Эксперты, опрошенные РИА Новости, предположили, что снижение поставок сигарет в РФ может быть признаком уменьшения количества людей, употребляющих табачные изделия. Philip Morris International, один из крупнейших производителей табачных изделий в мире (PMI), сообщает, что в Россию сократилась отгрузка сигарет на 6%.Эта тенденция к снижению, вероятно, отражает снижение потребления табачных изделий.

В 2022 году по многим видам табачных изделий наблюдалось снижение потребления. Оно обусловлено двумя причинами: падением реальных доходов населения и, во-вторых, ростом контрафакта и контрабанды в некоторых категориях”, – заявил Евгений Федотов, владелец и директор Fedotov Group, табачного консалтингового агентства.


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