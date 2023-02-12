Эксперты объяснили снижение объемов поставок сигарет в Россию

Эксперты, опрошенные РИА Новости, предположили, что снижение поставок сигарет в РФ может быть признаком уменьшения количества людей, употребляющих табачные изделия. Philip Morris International, один из крупнейших производителей табачных изделий в мире (PMI), сообщает, что в Россию сократилась отгрузка сигарет на 6%.Эта тенденция к снижению, вероятно, отражает снижение потребления табачных изделий.

В 2022 году по многим видам табачных изделий наблюдалось снижение потребления. Оно обусловлено двумя причинами: падением реальных доходов населения и, во-вторых, ростом контрафакта и контрабанды в некоторых категориях”, – заявил Евгений Федотов, владелец и директор Fedotov Group, табачного консалтингового агентства.