 

Мнение: Когда Украина восстанет против «нацисткой клики»?

12.02.2023, 10:43, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выложил в своем Telegram-канале очередной бескомпромиссный текст про Украину и Европу. Мысли Медведева под названием «О цирке уродов и новом похищении Европы» уже набрали 1,5 млн просмотров.

Какие отъявленные формулировки! Какой буйный слог!

«Бородатая фотомодель в зелёной вонючей футболке проехалась цирком шапито по Европе»
«…нынешние европейские «лидеры», сплошь жалкие дилетанты, махровые русофобы и интеллектуальные пигмеи».
«….им продали какое-то дешёвое порнографическое шоу. Мерзкую и грязную фантазию, которая принесла европейцам только проблемы».
«…чего ж не сделаешь для «победы мифической страны 404». Хрен пойми какой, но в газетах же пишут, что она есть. Вот и беженцы тому доказательство».
«…неудачники-недомерки».
«…меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки…»
«…Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для «старой европейской цивилизации» весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем…».

Прочитал я Медведева раз, перечитал, второй раз перечитал….

Особенно зацепила вот эта строчка: «…. сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики».

Недоумеваю. Почему Европу до сих не захлестнула волна многотысячных митингов с требованием отставок глав своих государств за поддержку Украины, или «мифической страны 404»?

Если Украиной руководит «бородатая фотомодель в зелёной вонючей футболке», если «нацистскую клику» защищают «насильно пригнанные», почему спецоперация России на Украине до сих пор продолжается?

Почему до си пор доблестная российская армия не завершила демилитаризацию, денацификацию, десатанизацию и дешайтанизацию Украины?

Почему в Киеве до сих пор не началось восстание против «нацисткой клики»?

Источник: Ирек Муртазин


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