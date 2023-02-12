“Проверка на прочность” – Катя Лель столкнулась с тяжелейшими испытаниями

Звезда отечественной эстрады 90-х годов Катя Лель прославилась на всю страну благодаря многочисленным хитам, в том числе, “Муси-Пуси”, “Мой мармеладный (Я не права)”. Певице уже 48 лет, она замужем уже 15 лет и воспитывает дочь. Можно сказать, что первую часть жизни исполнительница уже прожила.

Однако, как оказалось, именно на первую часть ее жизни пришлись наиболее яркие события. По крайней мере, об этом говорят карты. “На этот время выпадают транзиты планет говорящие как о финансовых открытых возможностях так и о популярности”, – утверждает нумеролог Ольга Фисенко.

Она раскрыла судьбу популярной исполнительницы эксклюзивно для “Дни.ру”. Эксперт подчеркнула, что Катя Лель столкнулась с тяжелейшими испытаниями в 2010 года по 2017 год. По словам нумеролога, судьба утроила настоящую “проверку на прочность и осознанность” для певицы. Эти события могли кардинально повлиять на жизнь артистки.

2020 год для звезды эстрады прошел намного лучше. “В 2020 году проходил более удачный транзит, который мог в ее личную жизнь добавить тепла, и любви, и дать ей новые проекты”, – отметила Ольга Фисенко.

Вплоть до 2026 года Катя Лель может не переживать за карьеру. По словам нумеролога, скачков и падений популярности карты не показывают. Зато по работе могут произойти какие-то интриги. “А вот с 2026 года, я не исключаю рост популярности, и новых возможностей у певицы [Кати] Лель”, – заключила эксперт.