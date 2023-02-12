 

“У меня уже было четыре”: Успенская готова задействовать бычьи гениталии для беременности дочери

12.02.2023, 10:20, Разное
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Неудачи в любви – проблема распространенная. Но, пока одни, как Ольга Бузова, вздыхают и вкладывают все силы в работу, другие же, например дочь Любови Успенской, идут, ползут и лежат в направлении цели.

Татьяна Плаксина, которой исполнилось 33, так что по меркам акушеров она уже является старородящей, решила во что бы то ни стало стать матерью. Даже прибегла к одному из древних обрядов: загадала желание под бой курантов.

И, учитывая то, что сразу после дочь Любови Успенской рассказала журналистам о том, что одним следующим утром ее сильно тошнило, неравнодушные решили, что средство сработало. И не важно, что вечером накануне Татьяна объелась жирной рыбы.

К слову, о еде: Любовь Успенская знает еще один способ для беременности единственной дочери. Не теряющая надежды стать бабушкой, она готова задействовать бычьи гениталии для беременности единственной дочери. Ими нужно накормить потенциального зятя, после чего он сразу же преисполнится желанием стать отцом. Но, разумеется, нужно сначала найти того, на ком тестировать этот ароматный афродизиак.

В этом как раз и заключается самая большая сложность, ведь, уверена Любовь Успенская, достойного кавалера нынче днем с огнем не сыщешь.

“Мужчины перевелись. У меня уже было четыре брака, и все никудышные”, – вздохнула разочарованная Любовь Успенская.


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