 

Беда сегодня у нудистов и всех идейных натуристов

12.02.2023, 10:05, Разное
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— Бэрримор, что там за вой на болотах?
— Нудисты и натуристы, сэр!
— А что они воют?
— Зимой холодно, сэр!
— А отопление для чего?
— Экономят, сэр!
— Так пусть оденутся.
— Принципы не позволяют, сэр!

Вот ведь дилемма у британских любителей ходить голышом! А, собственно говоря, в чем отличие этих двух категорий человеческих существ? Скажете, не задумывались? Так просвещайтесь! Нудисты оголяются, поскольку им так удобно, приятно и обуревает пьянящее чувство свободы. А их собратьев по разуму толкает на это жизненная философия — жажда приблизиться к природе и сосуществовать с ней в полной гармонии.

Увы! Никакой вам свободы и гармонии — упорно стоящим на своем нудистам и не менее упоротым натуристам пришлось столкнуться с кризисом стоимости раздевания: в домах оказалось слишком холодно, чтобы снимать одежду. Короче, по обнаженной натуре идейных и нирване безыдейных бьют растущие цены на свет. Так что, хочешь «оставаться голым» — надевай носки и халат!

Заядлые нудисты говорят, что из-за непомерно высоких счетов за электроэнергию в этом году слишком холодно для того, чтобы ходить дома обнаженным. Многие стонут, что единственное место, где достаточно тепло для комфортного оголения плоти, находится под одеялом. Бедняги жалуются наперебой:

— Этой зимой я ношу носки и халат, по крайней мере, определенно не готов включать отопление, чтобы оставаться голым.
— Мы хорошо укутались, пока не установится более подходящая погода.
— Этой зимой ношу гораздо больше одежды.
— К сожалению, мы отапливаем только одну комнату и вынуждены носить одежду большую часть времени. Тем не менее, я остаюсь голым в постели, пока могу.

Натуристы с дрожью в голосах поддержали дискуссию о том, изменили ли растущие счета за отопление в зимний период их привычки к стриптизу:

— Счета за электроэнергию уже слишком высоки, даже без учета расходов на отопление дома, достаточное, чтобы мы могли ходить голыми.
— Я остаюсь в основном обнаженной, если могу, но надеваю халат и носки с тапочками.
— Каждый вечер я включаю отопление на пару часов, чтобы полностью раздеться.
— К сожалению, большую часть времени я нахожусь под одеялом и очень быстро иду в ванную и обратно.

Около семи миллионов британцев считают себя натуристами или нудистами, согласно опросу Ipsos, проведенному по заказу организации British Naturism в прошлом году. Некоторые из них могут позволить себе обнажаться каждый день лишь на короткое время.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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