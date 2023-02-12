«Росэлектроника» начала поставки уничтожителя для секретных документов
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Холдинг «Росэлектроника» начал поставки шредеров для ликвидации секретных и совершенно секретных документов, сообщили в Ростехе.
Как говорится в Telegram-канале Ростеха, устройства с помощью механизма перекрестной резки измельчают бумажные документы до фрагментов размером не более 2,5мм., из которых невозможно восстановить носитель даже с использованием специальных программных и технических средств. Кроме того, шредер способен уничтожать пластиковые карты, CD и DVD диски.
Разработка отвечает самому высокому классу секретности Р-7 и поэтому может применяться везде, где идет работа с информацией, представляющей государственную или коммерческую тайну. Первыми такие шредеры получили государственные ведомства, предприятия авиастроительной отрасли и организации Ростеха.
Ранее Ростех представил первый российский банкомат с функцией рециркуляции банкнот.
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