 

«Росэлектроника» начала поставки уничтожителя для секретных документов

12.02.2023, 9:45, Новости дня
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Холдинг «Росэлектроника» начал поставки шредеров для ликвидации секретных и совершенно секретных документов, сообщили в Ростехе.

Как говорится в Telegram-канале Ростеха, устройства с помощью механизма перекрестной резки измельчают бумажные документы до фрагментов размером не более 2,5мм., из которых невозможно восстановить носитель даже с использованием специальных программных и технических средств. Кроме того, шредер способен уничтожать пластиковые карты, CD и DVD диски.

Разработка отвечает самому высокому классу секретности Р-7 и поэтому может применяться везде, где идет работа с информацией, представляющей государственную или коммерческую тайну. Первыми такие шредеры получили государственные ведомства, предприятия авиастроительной отрасли и организации Ростеха.

Ранее Ростех представил первый российский банкомат с функцией рециркуляции банкнот.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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