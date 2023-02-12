 

СЦКК: Украинские силовики утром в воскресенье выпустили по Донецку 10 снарядов

12.02.2023, 9:45, Новости дня
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Подразделения украинских силовиков утром в воскресенье выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра 155 мм., сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК, обстрелы велись в течение полутора часов в направлении Куйбышевского и Киевского районов Донецка, передает ТАСС.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра 155 мм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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