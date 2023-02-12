СЦКК: Украинские силовики утром в воскресенье выпустили по Донецку 10 снарядов

Подразделения украинских силовиков утром в воскресенье выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра 155 мм., сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК, обстрелы велись в течение полутора часов в направлении Куйбышевского и Киевского районов Донецка, передает ТАСС.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра 155 мм.

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