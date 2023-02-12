СЦКК: Украинские силовики утром в воскресенье выпустили по Донецку 10 снарядов
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Подразделения украинских силовиков утром в воскресенье выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра 155 мм., сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным СЦКК, обстрелы велись в течение полутора часов в направлении Куйбышевского и Киевского районов Донецка, передает ТАСС.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра 155 мм.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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