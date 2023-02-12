Артиллеристы уничтожили склад горючего ВСУ в Херсонской области
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Российская артиллерия за прошедшие сутки уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Степановка в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, в районе населенного пункта Степановка артиллерийским огнем уничтожен склад ГСМ одной из бригад ВСУ, пять единиц автомобильной техники и 12 человек личного состава.
Кроме того, ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец российские войска уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и расчетом из пяти человек.
Ранее на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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