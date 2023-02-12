Артиллеристы уничтожили склад горючего ВСУ в Херсонской области

Российская артиллерия за прошедшие сутки уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Степановка в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

Как сообщил источник ТАСС, в районе населенного пункта Степановка артиллерийским огнем уничтожен склад ГСМ одной из бригад ВСУ, пять единиц автомобильной техники и 12 человек личного состава.

Кроме того, ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец российские войска уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и расчетом из пяти человек.

Ранее на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ.

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