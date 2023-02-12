 

ГИБДД предлагает ввести в автомобилях автоматические тормоза с удалённым контролем

12.02.2023, 9:33, Разное
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Для усиления безопасности движения на перекрёстках с интенсивным движением ГИБДД предлагает интегрировать в автомобили автоматические тормоза со внешним управлением.

Это стало возможным благодаря системе ЭРА-ГЛОНАСС, которой оборудуется каждое новое транспортное средство в России с сентября 2015 года.

Техническая возможность дистанционной активации тормозов уже существует, уточнили авторы инициативы. Оператор ЭРА-ГЛОНАСС, в ведении которого находится эта задача, отчитался о готовности включить эту функцию уже в ближайшие месяцы.

– Автомобилисты, которые не нарушают правил дорожного движения, ничего не заметят, для них в управлении ничего не изменится, – поясняется в пресс-релизе. – Однако нарушители, которые захотят проехать на красный сигнал светофора, уже не смогут этого сделать.

На перекрёстках с интенсивным движением уже начато обновление светофоров, которые при переключении на красный сигнал будут отправлять
ироковещательную команду на расстояние 50 метров. Принимать её будет устройство ЭРА-ГЛОНАСС, и если скорость ТС на тот момент превысит 15 км/ч без деакселлерации, последует экстренная активация тормозной системы. Для снятия блокировки тормозов будет необходимо оперативно оплатить штраф на федеральном портале «Госуслуги», в ближайшем банке или многофункциональном центре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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