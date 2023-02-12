Крупнейшие китайские компании планируют создать собственные аналоги ChatGPT

AliExpress принадлежит крупнейшей китайской технологической компании, которая планирует создать свою собственную версию ChatGPT – нейронную сеть. Об этом информирует Nikkei Asia Review.

Компании Alibaba Group Holdings и Tencent Holdings, а также Baidu, NetEase, JD.com объявили, что будут тестировать собственные продукты в области нейронных сетей. Так в Baidu заявили, что создадут бота, похожего на ChatGPT. В Alibaba также проводится внутреннее тестирование бота, но подробности не раскрываются. Компания Tencent заявила, что проводит исследования в области контента, генерируемого искусственным интеллектом. В JD.com планируют внедрить некоторые технологии нейронных сетей в свои сервисы. NetEase тестирует контент в образовательных целях.

Ранее исследователи из AnsibleHealth показали, что ChatGPT может сдать экзамен USMLE для получения медицинской лицензии в США. П