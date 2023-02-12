НАТО: Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
Как сообщила Лунгеску агентству dpa, у Столтенберга нет намерений продлевать мандат генсека НАТО, передает ТАСС.
Как отмечает агентство, Столтенберг занимает пост генсека почти девять лет и уже трижды продлевал срок своих полномочий.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия войдут в Североатлантический альянс, несмотря на позицию Анкары.
Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО, но заявку Финляндии – одобрит.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет