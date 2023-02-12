НАТО: Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Как сообщила Лунгеску агентству dpa, у Столтенберга нет намерений продлевать мандат генсека НАТО, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, Столтенберг занимает пост генсека почти девять лет и уже трижды продлевал срок своих полномочий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия войдут в Североатлантический альянс, несмотря на позицию Анкары.

Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО, но заявку Финляндии – одобрит.

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