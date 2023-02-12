 

НАТО: Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий

12.02.2023, 8:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Как сообщила Лунгеску агентству dpa, у Столтенберга нет намерений продлевать мандат генсека НАТО, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, Столтенберг занимает пост генсека почти девять лет и уже трижды продлевал срок своих полномочий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия войдут в Североатлантический альянс, несмотря на позицию Анкары.

Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО, но заявку Финляндии – одобрит.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.21 / Мы не просто строительная компания, мы – делаем нашу страну лучше – компания БК “КБР” и концерн NESTRA

28.11.21 / В Петербурге прошел фестиваль «Уличная классика»

29.11.21 / Цена нефти Brent превысила 74 доллара за баррель

16.04.22 / Ребенок выпал из перевернувшегося катера в Волгоградской области

21.10.22 / Правительство России расширило ограничения против подсанкционных резидентов Украины

20.07.21 / Адвокат увидел причину для отказа Грудинину в регистрации на выборах в Госдуму

03.12.21 / Латвийцы столкнулись с перебоями в электроснабжении

28.06.21 / На Донбассе из-за взрывоопасных предметов гибнет больше мирных жителей, чем от стрельбы – миссия ОБСЕ

10.08.22 / Маск избавился от акций Tesla почти на 7 млрд долларов

28.07.22 / Стало известно о готовности фюзеляжа первого целиком российского SSJ New

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика