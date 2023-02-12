 

Компания SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками сети Starlink

12.02.2023, 8:18, Новости дня
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Американская компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 55 микроспутников сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 00.10 по местному времени (08.10 мск), передает ТАСС. Первая ступень использовалась ранее для девяти других запусков. Ожидается, что после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Ранее SpaceX запустила ракету с 34 микроспутниками сети Starlink и спутником связи BlueWalker 3.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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