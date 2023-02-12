В Генассамблее ООН к годовщине СВО будет вынесена на голосование антироссийская резолюция

Проект резолюции с осуждением спецоперации РФ на Украине, а также предложениями по мирному урегулированию, как ожидается, будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине с начала СВО, сообщили источники во всемирной организации.

Как сообщил источник ТАСС, резолюция, которая будет базироваться на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, будет рассмотрена 23 февраля. В заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине примут участие глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главы МИД ряда европейских стран.

Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД, в котором должен был участвовать и Зеленский, но, по словам источника, скорее всего, этого не произойдет из-за планируемой поездки в Европу президента США Джо Байдена.

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