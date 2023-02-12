 

Der Spiegel – 160 тысяч сотрудников немецкой почты могут объявить забастовку

12.02.2023, 8:09, Разное
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Переговоры между немецкой почтовой компанией Deutsche Post и профсоюзом Ver.di закончились ничем, пишет Der Spiegel: стороны не смогли согласовать повышение зарплат для сотрудников. Теперь 160 тыс. работников Deutsche Post могут объявить общую забастовку: издание напоминает, что предупредительные забастовки в минувшем январе уже обернулись миллионами не вовремя доставленных писем.


AP

Немецкая почтовая компания Deutsche Post не смогла договориться с профсоюзом Ver.di по поводу новых условий оплаты труда, пишет Der Spiegel. В компании рассказали о том, что третий раунд переговоров с профсоюзом закончился ничем.

Издание напоминает, что профсоюз Ver.di требовал повышения заработной платы на 15% для примерно 160 тыс. сотрудников Deutsche Post. В качестве причины повышения оплаты называлась высокая инфляция. Кроме того, профсоюз настаивал на том, чтобы повысить оплату труда в период повышения квалификации на €200.

Теперь компании грозит общая забастовка, пишет Der Spiegel. В минувшем январе Ver.di уже организовывал предупредительные забастовки, которые привели к тому, что миллионы писем и посылок не были доставлены вовремя.

В Deutsche Post заявили о том, что предлагали повышение зарплаты на €340, то есть на 20,3%, но только с начала 2024 года. Кроме того, компания предложила специальную премию с поправкой на инфляцию. Однако в Ver.di отвергли предложения Deutsche Post, заявив, что они не совпадают с требованиями сотрудников. По словам председателя Ver.di Андреа Кошиц, 90% сотрудников Deutsche Post особенно сильно затронуты последствиями инфляции из-за недостаточно высокого уровня доходов. 


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