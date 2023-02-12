 

Associated Press: Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы

12.02.2023, 6:50, Новости дня
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Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны, сообщило Associated Press.

По словам одного из суданских чиновников, представители РФ в ходе визита в Судан главы МИД РФ Сергея Лаврова развеяли все имевшиеся  у них опасения, передает ТАСС.

Как сообщается, теперь соглашение будет ожидать ратификации, для этого необходима реализация подписанного в декабре 2022 года рамочного соглашения между военным руководством Судана и рядом партий и объединений гражданского общества. По его условиям, в ближайшее время должен быть избран премьер-министр из представителей гражданских организаций, подписавших документ. С момента избрания главы правительства вводится двухлетний переходный период, который должен завершиться всеобщими выборами. Указывается, что президент Судана также будет избран из гражданских лиц. Он же (президент) станет главнокомандующим вооруженных сил страны.

Напомним, 1 июля 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ РФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации. Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст РФ на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества.

В сентябре 2021 года источник в суданском военном ведомстве сообщил, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской ВМБ в Порт-Судане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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