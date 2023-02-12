 

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки не обнаружило подозрительных объектов над Монтаной

12.02.2023, 6:50, Новости дня
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Министерство обороны США не обнаружило каких-либо подозрительных объектов в воздушном пространстве в районе города Гавр в штате Монтана, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

В НОРАД сообщили, что обнаружили аномалию на радаре и послали истребители для проверки, которые не обнаружили никакого объекта, который бы соотносился с показаниями радара, в результате ограничение на полеты в данном районе было снято, передает ТАСС.

Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США на время закрыло воздушное пространство в районе города Гавр в штате Монтана. Перед этим НОРАД сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи истребителя F-22. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что сбитый объект мог угрожать гражданской авиации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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