Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки не обнаружило подозрительных объектов над Монтаной

Министерство обороны США не обнаружило каких-либо подозрительных объектов в воздушном пространстве в районе города Гавр в штате Монтана, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

В НОРАД сообщили, что обнаружили аномалию на радаре и послали истребители для проверки, которые не обнаружили никакого объекта, который бы соотносился с показаниями радара, в результате ограничение на полеты в данном районе было снято, передает ТАСС.

Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США на время закрыло воздушное пространство в районе города Гавр в штате Монтана. Перед этим НОРАД сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи истребителя F-22. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что сбитый объект мог угрожать гражданской авиации.

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