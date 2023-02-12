 

Японское оборонное ведомство заявило о заходе гидрографического судна ВМС Китая в территориальные воды Японии

12.02.2023, 6:50, Новости дня
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Гидрографическое судно ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошло в территориальные воды Японии к юго-западу от острова Якусима (префектура Кагосима), сообщило японское оборонное ведомство.

Как утверждает японское ведомство, судно ВМС Китая находилось в территориальных водах Японии около двух часов, после чего продолжило движение в западном направлении. С целью наблюдения за действиями судна Япония направила к острову Якусима катера морских Сил самообороны, а также самолеты P-1 и P-3C. Как сообщило Киодо, японская сторона передала Китаю серьезную обеспокоенность в связи с заходом судна в территориальные воды Японии, передает ТАСС.

Напомним, в январе в Китае предрекли превращение Японии в восточноазиатский аналог Украины из-за тесного стратегического сотрудничества Токио с Соединенными Штатами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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