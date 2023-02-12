В Париже на акциях протеста начались беспорядки

Радикалы начали крушить витрины в ходе акций протеста против пенсионной реформы в Париже, в происходящее вмешалась полиция.

Сейчас в столице Франции идет четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы, передает РИА «Новости».

Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики, а завершить планирует на площади Нации. Участниками акции стали около 100 тыс. человек.

В профсоюзах сообщили, что акцию решили сделать именно в выходной день, чтобы собрать больше участников.

Ранее глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пе на фоне забастовок предложила провести референдум по пенсионной реформе.

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