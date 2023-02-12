 

В Париже на акциях протеста начались беспорядки

12.02.2023, 5:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Радикалы начали крушить витрины в ходе акций протеста против пенсионной реформы в Париже, в происходящее вмешалась полиция.

Сейчас в столице Франции идет четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы, передает РИА «Новости».

Колонна демонстрантов начала шествие от площади Республики, а завершить планирует на площади Нации. Участниками акции стали около 100 тыс. человек.

В профсоюзах сообщили, что акцию решили сделать именно в выходной день, чтобы собрать больше участников.

Ранее глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пе на фоне забастовок предложила провести референдум по пенсионной реформе. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01.21 / Пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре в Крыму

28.07.20 / Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

16.12.20 / В 2021 году прекратит работу сервис видеотрансляций Periscope

14.12.21 / В Новосибирске состоялась выкатка первого летного БПЛА «Охотник»

27.08.20 / Путин сказал, кто стоит за задержанием 33 россиян под Минском

23.02.21 / Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео

09.09.21 / Рада увеличила на одну гривну сумму переводов без финмониторинга

03.09.20 / Клиника Charite доложила о состоянии Навального

27.08.20 / Стрелка из Новой Зеландии приговорили к пожизненному заключению

13.07.20 / Nissan частично рассекретила новый кроссовер Ariya

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика