 

Уголовное дело возбудили после пожара, в котором погибли мужчина и трое детей в Татарстане

12.02.2023, 5:25, Новости дня
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По факту гибели четырех человек, в том числе троих детей, в результате пожара в частном доме в Татарстане возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.

Пожар произошел в одном из частных домов в СНТ «Заречье-2» у села Новое Шигалеево Пестречинского района Татарстане, в результате погиб отец семейства и трое маленьких детей, супруга мужчины и двухлетний ребенок успели выпрыгнуть из окна и спастись, они находятся в больнице, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По факту гибели четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

В ГУ МЧС РФ по Татарстану заявили, что рассматриваются две причины пожара – нарушение правил эксплуатации печного оборудования и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее пожарный погиб при тушении частного дома в Подмосковье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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