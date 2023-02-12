 

Министр обороны Канады Ананд: Сбитый неопознанный объект летел на высоте около 12 км и мог угрожать гражданской авиации

12.02.2023, 5:25, Новости дня
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Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект летел на высоте примерно 12,1 км и представлял потенциальную угрозу безопасности воздушных судов гражданской авиации, сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд.

Глава оборонного ведомства заявила, что объект летел на высоте примерно 40 тыс. футов (12,1 км), незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, объект был сбит примерно в 100 милях (160 км) от границы Канады и США над территорией Канады в центральной части региона Юкон, передает ТАСС.

Ананд уточнила, что объект был небольшого размера и имел цилиндрическую форму, он был меньше того, что сбили американцы на прошлой неделе у побережья штата Южная Каролина. Глава Минобороны добавила, что в настоящее время проводится операция по подъему сбитого объекта, начато расследование, к которому привлечены сотрудники Вооруженных сил Канады и национальной полиции. Кроме того, Канада работает с США по этому инциденту. В частности, Ананд провела разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а премьер-министр Джастин Трюдо поговорил с президентом США Джо Байденом.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи истребителя F-22. В Пентагоне сообщили, что сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект изначально был обнаружен в небе над Аляской.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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