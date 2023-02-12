NTD – нигерийский художник создаёт портреты из шлёпанцев ради спасения природы

Нигерийский художник Юджин Комбойе создаёт произведения искусства из выброшенных шлёпанцев. Как передаёт NTD, подобная обувь разлагается 80 лет, поэтому художник уверен, что таким образом он помогает сохранить природу.

Произведения искусства из выброшенных шлёпанцев создаёт нигерийский художник Юджин Комбойе. На один портрет уходит от одного до четырёх месяцев. Студия Юджина находится в городе Абеокута на юго-западе страны.

Художник считает, что его творчество помогает сохранить природу. Когда-то он прочитал, что резиновая обувь разлагается 80 лет.

Первый портрет из шлёпанцев нигериец создал в 2017 году. Тогда он учился в политехническом институте.

ЮДЖИН КОМБОЙЕ, художник: Это было задание. Выполнив его, я понял, что способен на такие проекты. У меня есть силы и талант, поэтому я продолжил это делать.

Юджин добывает материал для портретов на свалках или берегах рек.

ЮДЖИН КОМБОЙЕ: Когда наберу достаточно, приношу шлёпанцы в студию. Здесь я их чищу, мою и дезинфицирую, чтобы они стали чистыми. Это нужно для моей безопасности.

Хотя нигериец получил высшее образование, но предпочитает с помощью своего творчества спасать природу. Нигерия ежегодно производит два с половиной миллиона тонн пластиковых отходов, и часть попадает в реки и океан.

ЮДЖИН КОМБОЙЕ: Загрязнение пластиком — глобальная проблема. С этим борется каждая страна мира. Это касается не только африканцев и не только Нигерии, а всего мира. А главная цель моей работы и моих усилий — решить проблему загрязнения пластиком там, где я живу.

Юджин открыл школу при студии и обучает художников, которые хотят пойти по его стопам.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2023 года.