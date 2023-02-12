 

Fox News – «мы задаёмся тем же вопросом» — Байдена высмеяли за сомнения в своём президентстве

12.02.2023, 5:18, Разное
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На недавней встрече с губернаторами глава Белого дома признался, что никак не может привыкнуть к занимаемой им высокой должности. По словам политика, фраза «президент США» каждый раз сбивает его с толку. Заявление президента вызвало оживлённую реакцию и дало повод для шуток его политическим противникам, передаёт Fox News.


AP

Американский президент опять стал объектом насмешек. Поводом послужил комментарий, который он сделал на зимней встрече Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме, пишет Fox News.

«Каждый раз, когда я слышу «президент Соединённых Штатов», я оглядываюсь и говорю: «Где он, чёрт возьми?» — признался Байден. Его слова вызвали оживлённую реакцию среди консервативных комментаторов.

«Я тоже, Джо», — написал в Twitter колумнист The Washington Examiner Йен Хаворт. «Как и мы», — вторил ему поверенный и член консервативно-либертарианской организации «Общество федералистов» Том Спенсер.

«Мы все задаёмся одним и тем же вопросом», — отметил один из руководителей фонда «Молодая Америка» Бретт Изелл. «Каждый день для Джо — новый день», — добавил он.

«То же самое я говорил последние пару лет», — прокомментировал заявление президента сотрудник Республиканской партии Джейк Шнейдер. А автор National Review Клод Томпсон предположил, что слова Байдена были «непреднамеренной шуткой».

Вскоре глава Белого дома может объявить о планах на переизбрание. В свои 80 лет он является старейшим президентом в истории страны. Более того, согласно свежим опросам общественного мнения, в гипотетической гонке 2024 года он рискует уступить как Дональду Трампу, так и губернатору Флориды Рону Десантису, обращает внимание Fox News.


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