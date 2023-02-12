 

Толпы зевак разинули рты: могила Иммануила Канта превратилась в нечто

12.02.2023, 4:37, Разное
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Немецкий философ
эпохи Просвещения и автор фундаментального материала “Критика чистого
разума” Имманул Кант родился и умер в Кенигсберге, ныне именуемый
Калининградом. Для всех жителей города — это уникальный предмет гордости. Так
или иначе, многие неравнодушные продолжают почитать идеи мыслителя, даже после
его смерти.

12 февраля 2023 ровно 219 дней со дня ухода философа из жизни, с годами могила Иммануила Канта превратилась в нечто — место скопления цветов, отрывков его
научных работ, фотографий памятников со всего мира, а также мини-статуэток.
Толпы зевак туристов, можно сказать, разинули рты — мало когда деятеля культуры
так почитают через столетия после ухода из жизни.

Несколько самых
известных цитат Иммануила Канта:

  • Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа
    другого человека.
  • Не обращайся с другими как со средством для
    достижения твоих целей.
  • Смерти меньше
    всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность.
  • Человек может стать человеком только путем воспитания.

Могила философа расположена по адресу ул. Канта, 1, у северной стены Кафедрального собора в Калининграде. Каждый желающий может свободно посетить место покоя мыслителя. Иммануил Кант стал частью культуры самого западного областного центра России.


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