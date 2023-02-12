 

Жестокое нападение зайца на девушку попало на видео

12.02.2023, 4:37, Разное
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В Сети набирает популярность видео из Центра реабилитации диких животных “Дом Зайца”.

На кадрах сотрудник Цетра заходит в вольер и пытается переселить одного из зайцев в другие условия. Его сосед по клетке яростно набрасывается на девушку и начинает ее колотить лапами. Со стороны это выглядит довольно жестоко, хотя на деле заяц просто защищает приятеля, полагая, что ему грозит опасность.

Сотрудники заведения принимают зайчат и зайцев для лечения, выращивания, подготовки и выпуску в природу. Невыпускные по состоянию здоровья или поведению животные остаются в Центре на ПМЖ в роли воспитателей для “зайчат-сирот”.


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