Жестокое нападение зайца на девушку попало на видео

В Сети набирает популярность видео из Центра реабилитации диких животных “Дом Зайца”.

На кадрах сотрудник Цетра заходит в вольер и пытается переселить одного из зайцев в другие условия. Его сосед по клетке яростно набрасывается на девушку и начинает ее колотить лапами. Со стороны это выглядит довольно жестоко, хотя на деле заяц просто защищает приятеля, полагая, что ему грозит опасность.

Сотрудники заведения принимают зайчат и зайцев для лечения, выращивания, подготовки и выпуску в природу. Невыпускные по состоянию здоровья или поведению животные остаются в Центре на ПМЖ в роли воспитателей для “зайчат-сирот”.