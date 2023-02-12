 

Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с информацией о причастности США к подрыву «Северных потоков»

12.02.2023, 4:00, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с публикацией расследований американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках».

Комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках», Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале, где же натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них якобы есть факты, хотя на самом деле они никогда никаких фактов никому не предъявляли.

Российский дипломат подчеркнула, что в случае с расследованием американского журналиста Сеймура Херша фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. В связи с этим Захарова поинтересовалась, когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации.

Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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