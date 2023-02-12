Daily Telegraph: Лондон и Киев обсуждают совместное производство британских систем вооружений на Украине

Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий для производства британских вооружений на украинской территории, сообщила The Daily Telegraph.

По имеющимся у издания сведениям, высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают такие планы со своими украинскими коллегами, передает ТАСС.

Один из источников издания, работающий в компании-подрядчике министерства обороны Соединенного Королевства, сообщил сотрудникам издания, что цель идущего диалога – добиться того, чтобы Британия стала первым среди европейских партнеров Украины, который подпишет с ней соответствующие контракты. По его словам, переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия ОПК.

В Минобороны Британии и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию, сославшись на то, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран.

Опрошенные британскими журналистами эксперты указали, что потенциальные договоренности в Лондоне действительно могут попытаться представить как коммерческие, а не политические, однако они потребуют государственного одобрения и приведут к дальнейшему укреплению политических связей между Украиной и королевством. В The Daily Telegraph также указали, что заключение контрактов могло бы вызвать дальнейшую эскалацию конфликта на территории страны.

Издание отмечает, что ранее в Украине по лицензии производилось американское и израильское стрелковое оружие. Сейчас власти в Киеве стремятся наладить производство в стране артиллерийских установок и бронетехники западного образца, что ускорило бы переход на стандарты НАТО.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Британия разоряется ради вооружения Украины.

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