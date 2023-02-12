 

Daily Telegraph: Лондон и Киев обсуждают совместное производство британских систем вооружений на Украине

12.02.2023, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лондон и Киев рассматривают возможность создания совместных предприятий для производства британских вооружений на украинской территории, сообщила The Daily Telegraph.

По имеющимся у издания сведениям, высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса обсуждают такие планы со своими украинскими коллегами, передает ТАСС.

Один из источников издания, работающий в компании-подрядчике министерства обороны Соединенного Королевства, сообщил сотрудникам издания, что цель идущего диалога – добиться того, чтобы Британия стала первым среди европейских партнеров Украины, который подпишет с ней соответствующие контракты. По его словам, переговоры с Киевом сейчас ведут многие европейские предприятия ОПК.

В Минобороны Британии и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию, сославшись на то, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран.

Опрошенные британскими журналистами эксперты указали, что потенциальные договоренности в Лондоне действительно могут попытаться представить как коммерческие, а не политические, однако они потребуют государственного одобрения и приведут к дальнейшему укреплению политических связей между Украиной и королевством. В The Daily Telegraph также указали, что заключение контрактов могло бы вызвать дальнейшую эскалацию конфликта на территории страны.

Издание отмечает, что ранее в Украине по лицензии производилось американское и израильское стрелковое оружие. Сейчас власти в Киеве стремятся наладить производство в стране артиллерийских установок и бронетехники западного образца, что ускорило бы переход на стандарты НАТО.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Британия разоряется ради вооружения Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.21 / В Ивано-Франковской области мужчина ворвался к соседке с гранатой, которую “нашел в лесу”

03.08.20 / Сообщение о краже денег медиками скорой помощи в Москве опровергли

29.04.22 / Минобороны показало работу танков и артиллерии на Украине

15.01.22 / Санкции Евросоюза не помогут отвести российские войска от Украины

08.12.20 / В ЕС не отреагировали на притеснения венгерского меньшинства на Украине

14.09.21 / “Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое”. Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото

25.01.21 / Египет решил зарегистрировать российскую вакцину от COVID

24.12.21 / Корреспондент – бросок «коктейля Молотова» в российское консульство украинская полиция посчитала «хулиганством»

04.12.20 / В Кривом Роге на шахте произошел обвал. Из-под завалов достали трех человек

20.01.21 / Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи в консульстве РФ в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика