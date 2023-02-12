 

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: Сбитый над Канадой неопознанный объект был обнаружен над Аляской

12.02.2023, 4:00, Новости дня
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Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект изначально был обнаружен в небе над Аляской, с тех пор американские и канадские военные следили за его перемещениями, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сообщили, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в пятницу вечером обнаружило объект над Аляской. В американском военном ведомстве заверили, что два истребителя F-22 наблюдали за объектом, пока он находился в американском воздушном пространстве, тщательно отслеживая его и используя время для определения природы объекта, передает ТАСС.

В субботу объект пересек границу и оказался в воздушном пространстве Канады. В небе над Канадой к наблюдению за объектом присоединились канадские самолеты CF-18 и CP-140. Позднее объект был сбит ракетой AIM 9X, запущенной с американского F-22.

Как подчеркнул Райдер, операция проводилась в тесной координации между США и Канадой. В частности, в субботу состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по итогам которого американский лидер распорядился, чтобы американские истребители, закрепленные за НОРАД, работали с Канадой над тем, чтобы совместно сбить объект над канадской территорией.

Кроме того, в субботу министр обороны США Ллойд Остин связался по телефону со своей канадской коллегой Анитой Ананд. Канадские власти проводят операцию по сбору обломков.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи истребителя F-22.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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