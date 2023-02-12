Sky – представитель ООН предсказал, что число жертв землетрясения в Турции и Сирии вырастет «более чем вдвое»

По предварительным данным, мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни свыше 25 тыс человек. Однако, по мнению заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, окончательное число жертв чудовищной катастрофы может быть гораздо больше, передаёт Sky News.



AP

По последним данным, в результате землетрясения мощностью 7,8 баллов в Турции и Сирии погибли свыше 25 тыс человек. Но окончательное число жертв катастрофы может быть гораздо больше, заявил в интервью Sky News заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

«Я думаю, что трудно дать точную оценку (числу погибших. — ИноТВ), потому что нам нужно попасть под обломки. Но я уверен, что оно увеличится вдвое или даже больше», — предположил чиновник, который беседовал с корреспондентом телеканала в турецком городе Адана, пострадавшем от стихийного бедствия.

Гриффитс подчеркнул, что полноценный подсчёт погибших ещё не начался. «Это глубоко шокирует… мысль о том, что под этими завалами до сих пор находятся люди, и некоторые из них всё ещё живы», — добавил он.

По его словам, надежды для тех, кто оказался в ловушке под обломками в Турции и Сирии, тают с каждой минутой, поскольку спасательные работы находятся на завершающей стадии. «Говорят, 72 часа — это золотой период (для спасения). Но буквально пару часов назад вытащили живого человека. Должно быть невероятно сложно решить, когда остановить этот этап и перейти к следующему, у которого также будут свои проблемы», — отметил Гриффитс.

Представитель ООН назвал международную помощь Турции «феноменальной и обнадеживающей». Но, по его мнению, Сирии, которую раздирает многолетняя гражданская война, «гораздо труднее справится с трагедией».

«Ужасная правда о Сирии с гуманитарной точки зрения заключается в том, что потребности сирийского народа растут с каждым годом, и, несмотря на щедрое финансирование, мы не можем удовлетворить эти потребности. В результате число людей, которые живут там в абсолютной нищете, растёт и уже составляет 90% населения», — добавил Гриффитс.

Агентства по оказанию помощи, вероятно, столкнутся с трудностями при доступе к северной Сирии, большая часть которой контролируется антиправительственными группировками. При этом, исходя из резолюции Совбеза ООН, организация не имеет полномочий доставлять помощь в страну через другие пограничные переходы, обращает внимание Sky News.