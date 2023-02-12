 

Игривый и переливающийся: идеи маникюра “единорог”, который идеально подходит для встречи весны

12.02.2023, 3:39, Разное
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Последний зимний месяц заставляет задуматься женщин о том, какой маникюр нужно будет делать вскоре, чтобы выглядеть по–весеннему прекрасно. Известно, что окрашивание ногтей довольно изменчиво. Поэтому так важно, что в моде будет игривые и переливающиеся идеи. Так, шикарно будет подходить для встречи весны идеи маникюра «единорог».

История декорирования ногтей

Роспись ногтей имеет древнюю историю. Так, были обнаружены мумии, которым более 7000 лет, и ученые обратили внимание, что у них были «позолоченные гвозди». Известно, что долгое время для окрашивания ногтей использовалась хна, а вот лак был изобретен в Китае примерно 5 тысяч лет назад. Те, кто в то время делал маникюр, становились обладательницами ногтей красновато-розового цвета.

Первый маникюрный салон был открыт в Америке в 1878 году. Но за прошедшее время дизайн ногтей сильно изменился и в настоящее время женщины тратят по несколько часов в течение месяца, чтобы иметь модные ногти. В последнее время популярным был маникюр с пончиками, но теперь весну 2023 года следует встречать с единорогом. Такой маникюр будет идеальным для встречи нового периода года.

Мерцающий и игривый дизайн

Новый тренд маникюра – единороги, хотя до этого был пончиковый маникюр. Но мерцание прежнего дизайна сохранилось, но только теперь накачивается цветом для ногтей с единорогом. Такой маникюр можно сделать не только в салоне, но он легко делается и в домашних условиях. Вот только для этого потребуются правильные инструменты.

Главное в таком весеннем маникюре является их игровое мерцание, ведь в зависимости от освещения цвет маникюра будет меняться. Со цветами можно поэкспериментировать и найти тот, который вам понравится.

Но нужно использовать хромированный лак для ногтей для нанесения сверху на базовый цвет. Можно найти и такой лак, который придаст ногтям более утонченный вид.

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Стоит помнить, что ногти с единорогом имеет более яркий цвет, чем нежно-розовый глазированных пончиков. Но стоит выбирать чуть светлее, чем темный, чтобы придать единорогу игривость.

Идеальный маникюр для любого наряда

Если вы желаете всегда выглядеть модно и прекрасно, то тогда нужно отдать предпочтению именно этому маникюру с единорогом. А чтобы он дольше сохранял эффект, нужно для него использовать хромовую пудру.

Как только будет нанесен базовый цвет и немного пройдет времени, чтобы верхний слой затвердел, нужно добавить радужную хромированную пудру для ногтей и лишь только потом нанести верхний слой.

В современном мире красоты сейчас цветные ноги в моде, так как они шикарны и подходят как для любых сезонов, так и для разных нарядов. И особенно в начале весны будут смотреться ногти с единорогом, к которым можно добавить и различные эффекты, например, пузырьки.


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