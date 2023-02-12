 

Пробирает до слез: душераздирающая история спасения истощенной собаки

12.02.2023, 3:12, Разное
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Канал “The dodo” посвящен удивительным историям спасения животных, каждый из которых пробирает до слез. Вот и в очередной раз создатели канала выложили ролик, автор которого задокументировала спасение маленькой истощенной собаки.

Кристи ехала на машине, когда вдруг “поймала взгляд” с обочины и вначале даже не поняла, что это существо – собака, настолько она была тощей и плешивой. Ни раздумывая ни секунды, она прижала собачку к груди, прыгнула в машину и, вжав педаль газа в пол, рванула в ветеринарную клинику.

“Первые несколько дней, – рассказывает спасительница – он не спал, а будто терял сознание и постоянно лежал, сжавшись клубком, и лишь после третьего дня смог лечь на бок и перестать трястить”.

Благодаря заботе и лечению, через пару недель пес уже набрался достаточно сил для того, чтобы выйти прогуляться в сад и даже подняться по ступенькам лестницы, чему его новая хозяйка была несказанно обрадована. Раны на коже потихоньку заживали, собака набирала вес и даже начала играть с игрушками.

По мере того, как лечение прогрессировало, пес превратился из грязного тощего комочка в игривого статного щенка, а в глазах его “появилась искра жизни”. Кристи и назвала щенка Кахайа, что означает “свет” на индонезийском языке.

“Источник бесконечного света и бесконечной любви”, – описала хозяйка своего найденыша, к которому прикипела всей душой.

И, пусть, к сожалению, она не смогла оставить щенка себе, она нашла ему любящую семью, которая так прониклась душераздирающей историей спасения истощенной собаки, что смогли легко принять решение: им теперь по пути.


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