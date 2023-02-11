В городах Италии прошли манифестации против обращения Зеленского на фестивале в Сан-Ремо

Несколько сотен итальянцев вышли на манифестацию против выступления президента Украины Владимира Зеленского с речью на итальянском песенном фестивале, они также выступают против воинственной линии НАТО и политики Рима по украинскому конфликту.

По словам представителя ассоциации «Свободная площадь Генуи» Зеленскому будет разрешено отправить на фестиваль свое послание, в котором он, скорее всего, будет просить оружие для втягивания мира в конфликт, несмотря на то, что итальянцы осуждают правительство за поддержку киевского режима, передает ТАСС.

Активист указал, что в Сан-Ремо, Риме, Генуе итальянцы будут протестовать против правительства и против любой формы военной поддержки войны, которую НАТО развязала против Российской Федерации.

В акции протеста также участвует также общественно-политическое объединение «Единая Италия», сотрудничающее с партией «Единая Россия», также в поддержку манифестации выступил «Фронт несогласия». Его представители развернули большой транспарант с лозунгом «Нет Зеленскому в Сан-Ремо», «Нет Украине в НАТО».

Участники акции держат в руках плакаты с надписями следующего содержания: «Нет оружию Киеву, да — мирным переговорам!». Некоторые пришли с российскими флагами и георгиевскими лентами.

Ранее ведущий фестиваля Amedeo Sebastiani и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта заявил, что президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс «Сан-Ремо» текст с обращением, его видеовыступления не будет. Против выступления президента Украины на музыкальном фестивале выступили десятки тысяч итальянцев.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило руководство конкурса отказать Зеленскому, просьбы которого в Европе сейчас не принято игнорировать.

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