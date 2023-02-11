 

Американский политик Барака назвал ослабление Германии второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине

11.02.2023, 22:55, Новости дня
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Ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, сообщил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

Американский политик выразил уверенность, что в войне, которую Соединенные Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью, передает РИА «Новости».

Ранее в Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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