Никаких скучных стрижек: модные вариации боба на весну 2023, идеально подходящие женщинам за 70

Женщинам старше 70 лет не нужно довольствоваться скучными прическами. Попробуйте современную стрижку боб. Она имеет множество версий. Эта прическа придает чертам лица больше красоты и позволяет выглядеть моложе. Она проста в уходе и не требует сложной укладки. В статье мы приведем модные вариации боба на весну 2023 года, идеально подходящие для дам 70+.

Пикси-боб

Пикси-боб – одна из самых модных стрижек весны 2023 года. Эта короткая прическа придает больше пышности тонким волосам.

Если у вас седая шевелюра, то вы можете сделать ее более яркой с помощью окрашивания. С короткой стрижкой хорошо сочетаются оттенки пепельного блонда. Вы также можете попробовать балаяж в серебристых тонах.

Боб длиной до подбородка

Боб длиной до подбородка – изысканная стрижка, которая идеально подходит женщинам старше 70 лет. С этой прической вы всегда будет выглядеть роскошно и ухоженно. Она красиво выглядит на седых волосах, но вы также можете экспериментировать с разными оттенками на свое усмотрение.

Французский боб с челкой

Французский боб – это стильный способ улучшить ваш внешний вид. Волосы по бокам уложены в многоуровневую прическу, а густая челка коротко подстрижена.

Это стрижка красиво смотрится на женщинах любого возраста. Если вы хотите выглядеть моложе, вам стоит обязательно попробовать французский боб.

Классический боб

Классический боб – элегантная и простая стрижка. Она придает женщинам с седыми волосами привлекательный вид. Если вы поклонница коротких причесок, то обязательно попробуйте традиционный вариант боба.

Короткий многослойный боб

Короткий многослойный боб подчеркивает лучшие черты вашего лица, а удлиненная челка скрывает мелкие морщинки на лбу. Это одна из самых изысканных причесок для женщин 70+. Она улучшает внешний вид волос и делает их объемными.

Слои прядей скрывают пухлость щек, что идеально подходит для круглолицых женщин. Также ступенчатая прическа делает линию подбородка более четкой. Она визуально подтягивает овал лица.

Лохматый боб

Лохматый боб с неровными слоями внесет в ваш образ элементы молодежного стиля. Это повседневная, но элегантная стрижка. Она подойдет женщинам, предпочитающим яркий и смелый образ.

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Боб с локонами

Стрижка боб подходит не только женщинам с прямыми прядями. Она также идет дамам с волнистыми и вьющимися волосами. Чтобы прическа имела омолаживающий эффект, ее следует комбинировать с челкой.

Попросите парикмахера сделать более короткие завитки около глаз. Это сделает вас визуально моложе, а также создаст красивое обрамление лица.

Для укладки используйте текстурирующий спрей, а также фен с круглой щеткой или плойку.

Тупой боб

Тупой боб – смелая и необычная стрижка. Она отличается четкой формой и большим объемом. В классическом варианте этой прически линия среза прядей проходит на 3 – 5 см ниже подбородка. Но чтобы подобрать оптимальную длину волос, вам лучше проконсультироваться с парикмахером.

Вы можете носить тупой боб как с прямой, так и с боковой челкой. Эта прическа хорошо сочетается с однотонным окрашиванием шевелюры в пастельные и натуральные оттенки.

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Боб А-силуэта

При этой прическе волосы сзади должны быть подстрижены немного короче, чем спереди. Это придает шевелюре больше подвижности, а также создает угол, который виден при взгляде сбоку.

Боб А-силуэта сделает ваш образ смелым и ярким. Попросите парикмахера создать несколько коротких слоев сзади и длинных спереди. Это придаст прическе больше объема.

Удлиненный боб (лоб)

Удлиненный боб или лоб отличается длиной волос чуть ниже плеч. Эта стрижка считается универсальной. Она позволяет экспериментировать с разными стилями. Вы можете уложить пряди феном или просто высушить их на воздухе после мытья.

Заключение

Парикмахерская мода весны 2023 года предлагает множество вариантов стрижки боб. Вы сможете выбрать такую прическу, которая подойдет к вашему лицу и поможет визуально скинуть несколько лет.